Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении девочки в лифте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу, возбужденному после избиения девочки в лифте в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, поручение дано и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области представить информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Инцидент стал известен после публикации записи с камеры видеонаблюдения в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина и ребенок заходят в лифт, после чего он наносит девочке несколько ударов по голове.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об истязании. С подозреваемым работают правоохранительные органы.