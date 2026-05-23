Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве

На Симферопольском бульваре в Москве шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане, после чего он полностью провалился в отстойник.

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 23 мая, сообщил Mash.

— К счастью, малыша удалось спасти, сейчас его осматривают медики. Сам фонтан относительно новый — его построили в 2022 году, — передает Telegram-канал.

12 мая в городе Болгар в Республике Татарстан хозяин армянского кафе «Сако» получил смертельный удар током, пока чистил фонтан у заведения. Сын мужчины попытался спасти его и вошел в воду, после чего тоже умер из-за разряда. После несчастного случая следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Летом 2025 года в Белгородской области школьницу убило током в контактном фонтане. Позднее подруга девочки попыталась спасти ее, но тоже скончалась из-за электрического разряда.