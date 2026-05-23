Установлены личности 17 погибших в Старобельске студентов

Власти ЛНР установили личности 17 из 18 студентов, погибших при ударе украинских дронов по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает правительство российского региона в канале Max.

По состоянию на 17:00 местные власти опубликовали подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске, а также тех, чье местонахождение пока не установлено.

Число жертв в Старобельске в результате атаки ВСУ увеличилось до 18. Установлены личности 17 убитых юношей и девушек.

Официальные списки будут регулярно обновляться, сообщили в правительстве ЛНР.

Накануне президент РФ поручил Минобороны подготовить предложения ответа на удар ВСУ по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета.