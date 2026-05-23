Пропавшего без вести 45-летнего актера нашли мертвым

В Канаде найдены останки актёра Стюарта Маклина, известного по сериалу Netflix "Вирджин Ривер". 45-летний артист числился пропавшим без вести с 15 мая.

Об этом сообщает CBC.

"Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора", — заявил агент актёра Джоди Каплан.

По его словам, Маклин был уважаемым членом кино- и телесообщества Ванкувера, его фильмография насчитывает более 35 проектов.

Маклина последний раз видели рядом с его домом в Лайонс-Бей в Британской Колумбии. Заявление о пропаже поступило в полицию 18 мая, после чего начались поиски. Останки обнаружили в том же районе, где он проживал.

Полиция проверяет все версии произошедшего. Среди них — и криминальный характер смерти.