Россиянин до полусмерти избил палкой спящего в подъезде мужчину

В Нижнем Тагиле будут судить 20-летнего парня, который жестоко избил спящего мужчину в подъезде. Удары он наносил деревянной палкой по голове, телу, рукам и ногам. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

Всё произошло утром 22 августа 2025 года в доме на проспекте Мира. Подсудимый вышел в подъезд, увидел там спящего человека, разозлился и начал избивать его деревянной палкой. Удары наносились по голове, телу, груди, рукам и ногам. Затем фигурант выгнал пострадавшего на улицу, ударил ногой в спину, отчего тот упал на асфальт, после чего нанёс ещё один удар палкой.

Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа, ушиб головного мозга, переломы рёбер, пневмоторакс, переломы позвонков и лопатки, а также открытый перелом ноги со смещением и пересечением сухожилий. Экспертиза квалифицировала повреждения как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

На этапе следствия обвиняемый признал вину частично. Сначала говорил, что взял палку для самообороны, а мужчина упал сам. Потом заявил, что пытался помочь, но на него напали. Затем отказался от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции. Суд приступит к рассмотрению дела.

