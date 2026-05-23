В Балашихе начали проверку после избиения девочки

Полиция начала проверку по факту появления в интернете ролика, на котором взрослый мужчина нецензурно ругается и бьет маленькую девочку в Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен шокирующий видеоролик, где запечатлено, как в лифте одного из домов на улице Бояринова в г. о. Балашиха мужчина, выражаясь нецензурной бранью, наносит несколько ударов малолетней девочке. В настоящее время мужчина установлен, с ним работают сотрудники полиции", - сказала она.

На выложенном в интернете ролике мужчина начинает ругаться на девочку еще у подъезда, обещая на все лето закрыть ее дома. При этом половина его речи состоит из мата. На записи также присутствует вторая девочка. На втором ролике мужчина продолжает ругаться на девочку, уже находясь в лифте. За девочку пытается вступиться очевидец, но мужчина уверяет, что он ее отец. После того как двери лифта закрылись, мужчина бьет девочку по голове.