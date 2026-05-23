В Подмосковье отец избил маленькую дочь за то, что она просила соседа ее спасти

Отец избил маленькую дочь в лифте после того, как она попросила соседа о помощи и заявила, что это не её папа. Конфликт сняла камера в жилом комплексе Балашихи. Видео разлетелось по местным чатам, после чего жители обратились в полицию, пишет Baza.

Скандал начался ещё на улице. Мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но девочки упирались и не хотели идти. Когда семья зашла в лифт, дети были уже в истерике. Проходивший мимо сосед заметил напряжённую сцену и спросил, всё ли в порядке.

В этот момент одна из девочек закричала, что это не её папа, и начала просить о помощи. Двери лифта закрылись. Мужчина набросился на малышку и нанёс ей несколько ударов. Ребёнок плакал и просил прощения.

Кадры быстро распространились среди жителей ЖК, люди вызвали полицию. Правоохранители уже начали проверку.