Выросло число погибших при ударе по Старобельску

МЧС России сообщило о том, что число погибших при ударе по Старобельску в Луганской Народной Республике выросло до 21.

Как передает РИА Новости, все тела погибших были извлечены из-под завалов.

«Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что поисковые работы на месте обрушения общежития педагогического университета завершены.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.