Число погибших при ударе ВСУ в Старобельске выросло до 16

В МЧС России сообщили, что число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР выросло до 16.

«Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске», — рассказала пресс-служба ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала посещение места теракта в Старобельске для западных СМИ. Также она указала, что телекорпорация ВВС отказалась посещать Старобельск.

