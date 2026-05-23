Житель Курской области подорвался на мине

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о тяжёлом происшествии в приграничном селе Шептуховка. Местный житель подорвался на взрывном устройстве. В результате взрыва мужчине оторвало правую стопу. Также он получил закрытый перелом голени этой же ноги, множественные осколочные ранения бедра, плеча и левой ноги. Пострадавший был экстренно доставлен в Курскую областную больницу.

Инцидент произошёл, предположительно, при попытке передвижения по местности, которая может быть опасна из-за неразорвавшихся боеприпасов. Село Шептуховка находится в непосредственной близости от границы с Украиной, где сохраняется высокая минная опасность. После начала боевых действий приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам, а местность остаётся небезопасной.

В настоящий момент пострадавший находится в Курской областной больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь пациента. Официальной информации о том, была ли это мина, установленная украинскими военными, или взрывоопасный предмет времён войны, пока не поступало.

Губернатор призвал жителей приграничных сёл быть предельно осторожными и не передвигаться по незнакомой местности. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в полицию или МЧС. Это уже не первый случай подрыва мирных жителей на минах в Курской области с начала конфликта.