Разрушения внутри общежития в Старобельске после удара ВСУ показали на видео

Разрушенное общежитие колледжа в Старобельска на территории Луганской народной республики (ЛНР) показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

На кадрах, снятых корреспондентом Станиславом Григорьевым, видно сильно разрушенное после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание. По его словам, разрушенную часть общежития фактически разбирают вручную, периодически спасатели и волонтеры останавливаются и прислушиваются к окружающей обстановке, чтобы выловить звуки из-под завалов.

Корреспондент отмечает, что поисковики извлекают все новые тела из-под обломков.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.