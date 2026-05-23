Королеву красоты жестоко избили в отеле в Каннах

Королева красоты Андреа дель Валь, победительница конкурса «Мисс Венесуэла — 2025», обвинила своего стилиста Джованни Лагуну в избиении в гостиничном номере. Инцидент произошел во время Каннского кинофестиваля, сообщает New York Post.

Дель Валь опубликовала в соцсетях пугающее видео. На кадрах ее лицо в крови, она обвиняет своего стилиста Джованни Лагуну.

«Смотри, вот что сделал Джованни Лагуна. Поздравляю, Джованни, ты показал, кто ты на самом деле», — говорит женщина на испанском.

На видео также запечатлен погром в номере отеля: личные вещи разбросаны по полу. Сам 33-летний Лагуна сидит в углу, пока пострадавшая записывает ролик.

Постояльцы отеля услышали крики в номере и вызвали полицию. Стилиста взяли под стражу, однако официальные лица пока не подтвердили, будут ли ему предъявлены обвинения.

Сообщается, что пострадавшей оказали медицинскую помощь, сейчас она «идёт на поправку». Власти Франции публично не комментируют, что могло стать причиной конфликта.

Лагуна — известная фигура в мире латиноамериканской моды и конкурсов красоты. Он тесно сотрудничал с участницами и знаменитостями. С 2023 года он является креативным директором конкурса «Мисс Вселенная — Колумбия». Также стилист работал с «Мисс Вселенная 2025» Фатимой Бош из Мексики.