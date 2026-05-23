Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию в Крыму

© Вечерняя Москва

Дочь дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина попала в реанимацию во время отпуска в Крыму. Об этом в субботу, 23 мая, рассказали в Telegram-канале Baza.

По словам родственницы артиста, она приехала в Севастополь, чтобы посетить цирковое представление с участием ее брата, Ярослава Запашного. Однако после шоу девушка оказалась в больнице.

Все началось с маленького пятна на коже, которое Екатерина сначала приняла за укус комара. Вскоре на теле появились красные пятна, начался сильный зуд, а руки и ноги заметно распухли.

В местах соприкосновения с одеждой образовались волдыри. С диагнозом «отек Квинке» девушку срочно госпитализировали.

Из-за сильного отека медперсонал смог установить капельницу только с девятой попытки. Ей назначили гормональное лечение и строгую диету, но состояние продолжало ухудшаться.

В итоге Екатерину перевели в реанимацию, где провели плазмофильтрацию и увеличили дозировку препаратов. Сейчас, по ее словам, самочувствие немного улучшилось, уточнили в публикации.

15 апреля также стало известно, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Позже выяснилось, что ее положили в больницу из-за осложнений ОРВИ.