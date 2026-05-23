Возбуждено дело после жестокого убийства кувалдой в Петербурге

Следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства 66-летнего местного жителя. Информация об официальном начале расследования по части 1 статьи 105 УК РФ была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

«В ходе следствия установлено, что 22 мая текущего года злоумышленник, находясь в квартире дома на улице Руднева, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим соседом по коммунальной квартире, нанёс ему не менее трёх ударов кувалдой в область головы», — сообщили в пресс-службе управления.

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Подозреваемый в совершении преступления задержан, ему уже предъявлено официальное обвинение. В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия завершен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз. Сотрудники Следственного комитета продолжают проведение комплекса оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего конфликта.