Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

"Установили имена студентов, которые погибли и пострадали в результате целенаправленной, планомерной террористической атаки киевской хунты на колледж в Старобельске. Сообщаю их данные", - написал Пасечник.

Судьба 11 студентов в Старобельске остается неизвестной

Он привел три списка: в первом - данные 11 погибших, во втором - 41 раненого, в третьем - 10 пропавших без вести.