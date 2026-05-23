В Чечне после схода лавины в горах пропали два человека

Два человека пропали без вести в результате схода лавины в пограничной зоне горного Итум-Калинского района Чечни. Об этом сообщил глава муниципалитета Альберт Рабуев.

"Посетили место схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района - в Терлойском сельском поселении, в селе Малхиста, хутора Терти. К сожалению, в результате этого природного бедствия пропали без вести два человека, которые в тот день занимались очищением дороги", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день их местонахождение остается неизвестным.

"Поисково-спасательные операции ведутся в полном объеме и с максимальной отдачей. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким пропавших. Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших", - отметил Рабуев.

Сход лавины произошел в пятницу в Малхисте, которая находится в высокогорном ущелье на юго-западе Чечни. Постоянных жителей там нет.