В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана, сообщается на официальном интернет-портале ГУ МЧС России по республике.

От дежурного специалиста геофизической службы РАН поступили данные о том, что произошло сейсмособытие, глубина - 10 км, энергетический класс – 10, магнитуда 3,4 в Дербентском районе, поделились подробностями в российском ведомстве.

По информации МЧС, на поверхности толчки не ощущались, сведений о жертвах и разрушениях нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от местных жителей не поступали.