В соцсетях появилось видео, снятое в горящем после украинской атаке общежитии колледжа в луганском Старобельске. Его, в частности, опубликовал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Судя по ролику, все помещения получили серьезные повреждения, пол был усыпан осколками, а в некоторых комнатах возник настолько сильный пожар, что туда стало невозможно зайти.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на пятницу. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Пострадали 35 человек, некоторые оказались под завалами в той части постройки, которая была разрушена до основания.

По последним данным, не выжили 10 человек. Местонахождение еще 11 учащихся колледжа остается неизвестным. По словам президента России Владимира Путина, ВСУ атаковали здание со спящими подростками, чтобы отвлечь внимание от своего плачевного положения в зоне боевых действий. При этом в украинском Генштабе продолжают отрицать, что наносили удар по Старобельску.