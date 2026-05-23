Местонахождение 11 студентов колледжа в Старобельске, который атаковали дроны ВСУ, остается неизвестным. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В субботу Пасечник сообщил, что спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске.

«К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются», — написал глава ЛНР.

В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

По его словам, вокруг общей беды объединились все. К помощи подключились волонтеры и жители республики. В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка.

Сейчас наступили страшные часы ожидания.

«Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — сказано в заявлении.

Ранее в МИД РФ заявили, что атакой на детей в Старобельске киевский режим и его кураторы взяли ответственность за эскалацию боевых действий и подрыв усилий по урегулированию конфликта.