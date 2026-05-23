Появились кадры полыхающего научного института в российском городе

Мощный пожар охватил здание НИИ благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске на Бульваре Гагарина. Кадрами полыхающего здания и работы сотрудников МЧС поделился Telegram-канал Babr Mash.

На видео видно, что пламенем охвачены верхние этажи здания. Черный густой дым поднимается на несколько метров.

Как сообщили в официальном канале регионального МЧС в Мах, информация о задымлении на четвертом этаже НИИ поступила 23 мая в 10:58 по местному времени.

На место оперативно были направлены 33 сотрудника и 10 единиц техники. Всех людей эвакуировали.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная площадь пожара — 700 квадратных метров. Причина возгорания пока неизвестна.

