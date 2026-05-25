В Приморье родственницу погибшего на тюбинге ребенка осудили на 1,5 года

Суд в Приморье приговорил к 1,5 годам ограничения свободы родственницу ребенка, который погиб при катании на тюбинге в январе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Собранные следственными органами СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора местной жительнице, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). <…> Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что женщина являлась близкой родственницей погибшего пятилетнего мальчика. Она допустила катание ребенка на склоне, где росло дерево. При спуске мальчик столкнулся с деревом, в результате чего погиб.