Выросло число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР

Количество погибших при ударе Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске достигло 10 человек, еще 38 получили травмы и ранения. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Кроме того, остается неизвестным местонахождение 11 студентов, поисковые работы продолжаются. Для проведения аварийно-спасательных работ в зону обрушения дополнительно направлены силы горноспасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

— К помощи подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики. Конечно, это страшные часы ожидания. Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей, — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил Министерству обороны подготовить ответ. Позже Организация Объединенных Наций, комментируя атаку, заявила о том, что решительно осуждает любые нападения на гражданское население.