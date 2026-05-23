Выросло число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР

Количество погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР выросло до 10
Количество погибших при ударе Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске достигло 10 человек, еще 38 получили травмы и ранения. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Кроме того, остается неизвестным местонахождение 11 студентов, поисковые работы продолжаются. Для проведения аварийно-спасательных работ в зону обрушения дополнительно направлены силы горноспасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил Министерству обороны подготовить ответ. Позже Организация Объединенных Наций, комментируя атаку, заявила о том, что решительно осуждает любые нападения на гражданское население.