Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на Белгород

В результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа пострадал мирный житель. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил оперштаб региона.

— Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

В Белгороде выбиты окна и посечен фасад административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление, а также посечены грузовой и легковой автомобили. Информация о повреждениях уточняется.

23 мая в Новороссийске Краснодарского края обломки украинских дронов упали на территорию нефтебазы, это привело к возгоранию технических и административных зданий. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.