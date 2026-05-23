ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Белгородской области, к подготовке которого украинские мошенники пытались привлечь местную жительницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, женщина сначала стала жертвой телефонных аферистов и перевела свои сбережения на так называемый «безопасный счет». После этого злоумышленники убедили россиянку принять участие в якобы «спецоперации». Ей поручили забрать из тайника взрывное устройство и отнести его в людное место. По информации ФСБ, преступники планировали дистанционно привести бомбу в действие вместе с женщиной.

Теракт удалось предотвратить после того, как жительница Белгородской области самостоятельно обратилась в ФСБ и рассказала о происходящем. Сейчас сотрудники спецслужб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники УФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. 23-летний исполнитель теракта был задержан на пути к объекту.