Гарри Каспарова* объявили в международный розыск

Следователи объявили в международный розыск Гарри Каспарова* (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно арестованного по делу об оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

22 декабря 2025 года Замоскворецкий районный суд Москвы заочно избрал Каспарову* меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста составит два месяца с момента его передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации в РФ либо с момента фактического задержания на территории России.

Изначально Каспарову* предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы, а также возможный запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Позднее его также заочно обвинили по двум эпизодам нарушения порядка деятельности иностранного агента. По одному такому эпизоду статья предусматривает до двух лет лишения свободы или штраф.

