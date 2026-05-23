Пропавшую девочку нашли без головы: в деле замешан сосед

В Бангладеш пропавшую восьмилетнюю школьницу Рамису Актер нашли мёртвой в квартире соседа. Мать девочки забила тревогу, когда дочь не вернулась из школы, и услышала крики за стеной, сообщает The Daily Star.

У двери соседа женщина обнаружила сандалию своего ребёнка и позвала на помощь. Когда дверь взломали, тело девочки нашли спрятанным под кроватью, а её голову — в ведре в туалетной комнате.

По версии следствия, 32-летний механик Сохел Рана заманил ребёнка к себе и изнасиловал. Когда девочка закричала, он убил её и начал расчленять тело, однако скрыться с места преступления не успел — соседи уже ломились в дверь.

Преступник сбежал через окно, но уже вечером того же дня был задержан полицией в пригороде Дакки. Супруга подозреваемого также арестована как возможная соучастница. На допросе она заявила, что приняла снотворное и ничего не помнит.

