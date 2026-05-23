Россиянка отдала мошенникам 4 млн рублей

52-летняя жительница Уссурийска лишилась около 4 млн рублей, поверив телефонным аферистам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Потерпевшая, действуя под контролем «кураторов», находясь на улице Промышленной, передала злоумышленникам наличные деньги в размере около 4 млн рублей, вырученные от продажи квартиры», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, мошенники связались с женщиной через мессенджер и убедили, что она якобы раньше контактировала с аферистами, поэтому все сбережения нужно срочно «задекларировать» и передать курьеру. Выполнив инструкции, потерпевшая позже поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничества.