В Китае десятки людей погибли после мощного взрыва на угольной шахте

Число погибших в результате мощного взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 82. Такие данные приводит Центральное телевидение Китая.

До этого сообщалось о более чем 50 погибших шахтерах.

«В результате происшествия погибли 82 человека», — отмечается в сообщении.

Как уточнялось ранее, взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в пятницу в 19:29 по местному времени (14:29 мск), когда в шахте находились 247 рабочих. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Специалисты устанавливают причину взрыва.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в китайской провинции Хунань число жертв увеличилось до 21 человека. Травмы различной степени тяжести получил 61 человек. Как отмечается, на месте происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных групп. В общей сложности для ликвидации последствий мобилизованы 482 специалиста.