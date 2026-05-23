Сын Усольцевой раскрыл детали поисков семьи

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил предварительные сроки возобновления масштабных поисков. По его словам, добровольцев могут допустить к работе в конце мая или в начале июня, пишут РИА Новости.

Как он уточнил, тогда поиски позволят погодные условия и состояние местности. При этом Баталов отметил, что с ним пока никто из официальных лиц не связывался.

Напомним, семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время туристического похода по красноярской тайге. Активная фаза поисковой операции велась до установления устойчивого снежного покрова, после чего работы были приостановлены.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 15–16 мая вновь выезжали на место для изучения ландшафта и поиска возможных следов.