В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в мессенджере «Макс» о введении режима ЧС регионального характера из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

© ГУ МЧС России по ЛНР/MAX

«Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь», — подчеркнул он.

По словам главы ЛНР, ситуация в Старобельске остается сложной. В настоящее время остается не установленным местонахождение 15 человек. Специалисты МЧС продолжают проводить разбор завалов на месте инцидента.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что шесть человек не выжили в результате атаки, еще 39 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в МИД России сделали заявление в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.