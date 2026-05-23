Суд в Москве отправил в СИЗО экс-сенатора Василия Думу

Бывшего сенатора Василия Думу арестовали по делу о покушении на мошенничество. Вместе с ним в СИЗО отправили адвоката Дмитрия Клеточкина. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

По данным пресс-службы инстанции, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года. Им вменяют покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-сенатор и адвокат действовали сообща. Детали дела пока не раскрываются.

