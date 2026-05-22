Выжившая после теракта ВСУ в Старобельске рассказала о своем спасении

Выжившая после теракта ВСУ в Старобельске студентка рассказала о своём спасении — по словам девушки, атака произошла, когда она и другие девочки собирались ложиться спать.

«Прилетело... У меня осколки из затылка и шеи вынимали. И плитой ноги придавило... Девочки не смогли меня вытащить и побежали потом сами», — рассказала она RT.

Девушка сообщила, что из-под завалов её достали люди, которые услышали крики о помощи.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате удара украинских военных по колледжу в ЛНР погибли шесть человек.

Также глава государства отметил, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске произошла в три волны из 16 БПЛА.