В Петербурге арестовали мужчину за оправдание терроризма

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Бориса Рудницкого, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

"Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Рудницкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

Рудницкий арестован до 5 июля 2026 года. 3 февраля 2025 года в московском ЖК "Алые паруса" произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник, еще трое пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Позже следствие пришло к выводу, что это теракт. Как пояснили в пресс-службе судов, обвиняемый в интернете прокомментировал пост о случившемся.