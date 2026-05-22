В Петербурге конфликт соседей из-за шума закончился расправой

Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого в тяжком преступлении.

© Российская Газета

Поздно вечером 21 мая в отдел полиции поступила информация о мужчине без признаков жизни на лестничной площадке одного из домов на улице Руднева, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело 66-летнего петербуржца с тяжелой травмой головы. Личность предполагаемого злоумышленника установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские задержали его в кафе, расположенном недалеко от места преступления.

По предварительным данным, конфликт был спровоцирован шумом и произошел в коммунальной квартире. Подозреваемый ударил потерпевшего кувалдой по голове. После этого злоумышленник попытался скрыть следы содеянного и покинуть место происшествия.

Орудие преступления изъяли, а подозреваемого доставили в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.