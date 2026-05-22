Газ на автозаправке взорвался в Барнауле

В Барнауле на газовой автозаправке вспыхнул пожар, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

«В Барнауле на проспекте Энергетиков произошёл пожар на газовой заправочной станции. На месте работают 46 человек и 14 единиц техники первого пожарно-спасательного отряда», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, один из работников станции получил ожоги. На кадрах с места происшествия виден большой столб пламени, который возвышается над крышей заправки. Возгорание происходит в непосредственной близости от цистерн с газом. На месте видны два пожарных автомобиля.

