Бывшему первому замначальника метро Москвы запросили 11 лет колонии

Гособвинитель попросил приговорить к 11 годам колонии бывшего первого заместителя главы столичного метрополитена Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взяток.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в суде.

— Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для Дощатова, — передает слова собеседника РИА Новости.

По данным следствия, фигурант получил взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 от бенефициара компании «ВО Технопромимпорт» Александра Волынского. Взамен Дощатов дал согласие на строительство новых линий метро из некачественных полушпал.

Кроме того, Волынский оплатил обвиняемому покупки премиальных вещей в Минске.

В январе 2026-го у Дощатова арестовали имущество на 100 миллионов рублей. В ходе расследования он признал вину, раскаялся в преступлении и начал сотрудничать с правоохранителями.