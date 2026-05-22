Москвичка госпитализирована после укуса змеи на огороде

45-летняя москвичка попала в больницу после укуса змеи. Пострадавшая доставлена в больницу.

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в пятницу утром. Женщина работала в небольшом огороде, когда на нее напала змея и укусила за ногу. Пострадавшая отпихнула от себя змею и поспешила вернуться домой. Медиков она вызывала уже в свою квартиру на Ереванской улице. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное, но она продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.