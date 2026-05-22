Россиянин поплатился за разглашение тайной переписки возлюбленной

В Санкт-Петербурге россиянин пойдет под суд за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным следствия, в январе 41-летний нарушитель сумел получить доступ к личным сообщения бывшей девушки в одной из социальных сетей. Ревнивец несколько месяцев читал личные сообщения, а особо пикантные моменты фиксировал с помощью скриншотов, которые затем отправлял друзьям. Когда это вскрылось девушка обратилась в правоохранительные органы.

Теперь ревнивцу грозит штраф в 200 тысяч рублей, обязательные работы или два года лишения свободы. Решение за судом.

