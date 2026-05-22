Юноше грозит ампутация руки после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

В данный момент врачи борются за жизнь 18-летнего юноши, который пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), и пациенту грозит ампутация руки.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

— Один пациент в критическом состоянии, сейчас он идет в операционную, будет, скорее всего, ампутация конечности, потому что конечность нежизнеспособна. То есть тут боремся за его жизнь. Это парень, 18 лет, — уточнил специалист.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, передает ТАСС.

После атаки украинских войск по колледжу следователи возбудили уголовное дело о теракте. ВСУ ударили по территории учреждения четырьмя дронами, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что количество пострадавших возросло до 40.

Позднее Дмитрий Катуха рассказал, что семь пострадавших при ударе ВСУ доставили в Луганск. Один из них находится в критическом состоянии, пять — в тяжелом, и один — в состоянии средней тяжести.