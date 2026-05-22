Повар внезапно умер в индийском ресторане в Москве

39-летний повар из Индии умер на кухне в индийском ресторане на западе Москвы. До этого мужчина жаловался на боли в животе, но продолжал работать.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», трагический случай произошел в пятницу около 12 часов в питейном заведении на улице Большая Дорогомиловская. Мужчина как обычно заступил на смену в индийский ресторан, где работал поваром около года. Уже утром иностранец начал жаловаться коллегам на боли в животе, но продолжал готовить еду. Однако через некоторое время ему стало плохо, и он потерял сознание. Коллеги мужчины сразу вызвали медиков. К сожалению, больной не смог дождаться медицинской помощи и скончался.

По словам коллег, ранее он не делился проблемами со здоровьем. У погибшего осталась жена в Индии. Тело повара планируют перевести на его Родину и передать супруге.