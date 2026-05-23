Начальник производства в Калининграде украл янтарь и продавал его через интернет-площадку

Начальник производства в Калининграде присвоил янтарь на сумму более ₽1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Поводом для проверки стало заявление генерального директора компании по обработке янтаря. Руководитель рассказал, что на одном из этапов производства пропал товар, который затем появился в продаже на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что с января по декабрь 2025 года мужчина, имея свободный доступ к продукции, забирал янтарь и сбывал его через посредника. Общий ущерб превысил ₽1,3 млн рублей, сообщили в МВД.

На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уточняется, что большую часть похищенного правоохранители уже изъяли.

До этого суд в Московской области вынес приговор гражданину Китая и жителю Калининграда, которых обвиняли в контрабанде 813 кг янтаря.