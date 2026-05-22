СК завершил расследование дела об убийстве 26-летней давности в Москве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в убийстве знакомого на юго-западе Москвы в декабре 1999 года.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, мужчина, будучи пьяным, до смерти избил знакомого в подвале дома на Ленинском проспекте. Сразу задержать злоумышленника не удалось. Спустя годы следователи вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. По решению суда его отправили в СИЗО.

