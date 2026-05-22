Открытое горение после атаки БПЛА в Старобельске ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в оперативных службах.
— Открытое горение в зданиях на территории колледжа ликвидировано, — сказано в сообщении.
По их информации общая площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров, передает ТАСС.
Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что количество пострадавших при атаке украинских войск по общежитию в Старобельске возросло до 40.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также сообщила, что уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ по колледжу и общежитию.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а западные страны «живодерски молчат».