Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в оперативных службах.

— Открытое горение в зданиях на территории колледжа ликвидировано, — сказано в сообщении.

По их информации общая площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что количество пострадавших при атаке украинских войск по общежитию в Старобельске возросло до 40.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также сообщила, что уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ по колледжу и общежитию.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а западные страны «живодерски молчат».