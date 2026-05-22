Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Мария Львова-Белова сообщила, что под обломками обрушившегося здания общежития в городе Старобельск могут оставаться 18 несовершеннолетних. Информация публикуется в официальном канале детского омбудсмена на платформе «Макс». По словам Львовой-Беловой, ситуация остается крайне тяжелой, и сейчас на месте трагедии продолжают работать спасатели.

© Московский Комсомолец

Напомним, что ночью вооруженные силы Украины нанесли комбинированный массированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по территории Старобельского колледжа, который входит в структуру Луганского педагогического университета. Целью атаки стало здание общежития, где в момент удара находились 86 студентов.

Мощность взрыва и последовавшее за ним обрушение конструкций привели к тому, что многие люди оказались заблокированными под завалами.

«Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось», — написала Мария Львова-Белова.

Омбудсмен выразила надежду, что спасательные службы успеют извлечь всех выживших. Сейчас на месте трагедии развернут оперативный штаб. К работе привлечены не только местные спасательные подразделения МЧС, но и дополнительная техника и специалисты из соседних регионов. Разбор завалов осложняется тем, что конструкция здания остается нестабильной, существует угроза повторного обрушения. Работы не прекращаются ни на минуту.