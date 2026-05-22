Упавшую в реку в Южной Осетии россиянку могло унести в Грузию

Россиянка 1974 года рождения, упавшая в реку Лиахва в Южной Осетии вечером 21 мая, могла быть унесена течением на территорию Грузии. Об этом сообщил ТАСС глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ (Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты) Егор Кочиев.

© Московский Комсомолец

Трагический инцидент произошёл вечером 21 мая в селе Згубир Дзауского района Южной Осетии. Женщина упала в реку Большая Лиахва, которая отличается быстрым и порожистым течением. Поисковые мероприятия ведутся вдоль береговой линии от места происшествия до города Цхинвал, однако пока не принесли результатов. В связи с тем, что река пересекает границу с Грузией, югоосетинская сторона обратилась к грузинской за содействием в поисках.

К поисковой операции привлечены около 100 сотрудников МЧС Южной Осетии, включая спасателей из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудников пожарно-спасательных частей и службы материально-технического обеспечения. Ситуация находится на личном контроле у президента Южной Осетии Алана Гаглоева. С наступлением темноты операция временно приостанавливалась и возобновилась утром 22 мая.

Река Большая Лиахва берёт начало со склонов горы Лазг-Цити, а по её ущелью проходит единственная Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию с Южной Осетией.