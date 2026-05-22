Подруга пропавшей после атаки ВСУ в ЛНР студентки рассказала о деталях теракта

Подруга пропавшей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске студентки Екатерина рассказала о деталях теракта.

По ее словам, дети выбегали из здания босиком.

— Дети выбегали из общаг. Кто мог, тот спасался как мог, босиком выбегали (...) Мама ищет, там все ищут до сих пор, — отметила девушка.

По ее словам, сразу после атаки она попыталась дозволить до подруги, но не смогла. Молодой человек пропавшей девушки, который тоже учится на втором курсе, находится в больнице в тяжелом состоянии, передает RT.

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске возросло до 40. Еще четыре человека погибли в результате произошедшего. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что ООН должна признать военный преступлением удар ВСУ по общежитию в ЛНР.