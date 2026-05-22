Уголовное дело возбудили после инцидента с уколами в детском саду в Кызыле

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после того, как в одном из детских садов в Кызыле (Республика Тыва) воспитательница ставила уколы детям.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

— Следственными органами СК России по Республике Тыва по информации, выявленной в ходе мониторинга медиапространства, возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), — рассказали в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Воспитатели нарушали педагогическую этику и нормы профессионального поведения.

Матери малышей увидели на их телах следы от уколов. Женщины обратились в полицию. Правоохранители начали проверку. Дети рассказали, что воспитательница отводила их в туалет и там ставила уколы. По неподтвержденным данным, женщина могла использовать шприц в качестве наказания. Впоследствии в мэрии Кызыла сообщили, что воспитательницу и ее помощницу уволили с места работы.