Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН

Обыски прошли у сотрудников Института философии РАН. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

© nsn.fm

Собеседники агентства утверждают, что старшего научного сотрудника института, кандидата философских наук Светлану Месяц обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам источников, вину женщина не признала. Тверской районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее обыски прошли в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».