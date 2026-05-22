Что известно об атаке ВСУ на общежитие в ЛНР к этому часу

Ночной удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) привел к жертвам и масштабным разрушениям. «Рамблер» собрал главные новости об атаке и ее последствиях к этому часу.

Обстоятельства атаки

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет.

«Здание общежития, оно практически сложилось. <…> Беспрецедентный акт. Абсолютно мирные жители, дети, нанесен удар», - подчеркнул Пасечник.

Он заявил, что в Старобельске были также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Уполномоченная по правам человека ЛНР Анна Сорока сообщила, что после атак ВСУ в колледже начался пожар. Некоторое время спасательные работы не удавалось возобновить из-за угрозы повторных ударов, сообщает ТАСС.

Житель Луганска рассказал агентству, что во время атаки в Старобельске произошло около десяти взрывов. Он отметил, что удары начались еще вечером 21 мая.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ВСУ несколько раз атаковали колледж и общежитие тяжелыми беспилотниками самолетного типа.

Жертвы и пострадавшие

По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека и пострадали 39, передает ТАСС со ссылкой на Пасечника. Тело одного из студентов спасатели извлекли, разбирая завалы на месте общежития. В Минздраве ЛНР заявили о 40 пострадавших, четырнадцати из них еще нет 18 лет, сообщает РИА Новости.

В одном из частных домов Старобельска был ранен мужчина. Ему оказали медицинскую помощь.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что восемь пострадавших были госпитализированы, сообщает ТАСС. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мирошник заявил, что под завалами могут оставаться еще около 18 студентов и преподавателей.

Уголовное дело и реакция Кремля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ударов по колледжу и общежитию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ «чудовищным преступлением», сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что ВСУ «прицельно и с наслаждением» бьют по детям. Она сравнила этот удар с атаками нацистов во время Великой Отечественной войны.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что поднимет в ОБСЕ тему атаки ВСУ в Старобельске.