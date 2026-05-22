В Москве за драку на свадьбе задержаны 33 иностранца

За драку на свадьбе в кафе на юго-востоке Москвы, как информирует пресс-служба столичного управления МВД, задержаны 33 иностранных гражданина.

Инцидент, как уточняется, произошел в кафе на улице Юных Ленинцев (район Текстильщики). Конфликт начался из-за перепалки и перерос в массовую драку.

На месте ЧП были задержаны 25 участников инцидента – они доставлены в территориальный отдел полиции. Драчунами оказались приезжие граждане, им от 17 до 60 лет. Впоследствии были задержаны еще 8 человек, принимавших участие в драке.

В отношении 24 иностранцев правоохранителями составлены протоколы об административном правонарушении о мелком хулиганстве. Еще три иностранца получили административные материалы по статье о нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в России. Одному их них, как указано, назначено административное выдворение за пределы территории РФ.

В отношении шести фигурантов следователем возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Все шестеро заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.